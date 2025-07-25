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В Сбере объяснили осторожное снижение ключевой ставки

Александр Ведяхин: необходимо продолжать снижать ключевую ставку
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Александр Гальперин/Фотобанк «Росконгресс»

Осторожность Банка России в вопросе снижения ключевой ставки понятна, заявил в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он заявил, что снижение ключевой ставки на 200 б.п. соответствует предшествовавшей этому решению коммуникации регулятора.

«Участники денежного рынка ждали более радикальных действий от ЦБ. Регулятор стремится закрепить инфляцию на цели 4% уже в 2026 году и одновременно не допустить стагнацию в экономике», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что резкие шаги по снижению ставки могут привести к тому, что в будущем ее снова придется повышать, чтобы не допустить разгона инфляции.

«Мы считаем, что необходимо продолжать последовательно снижать ставку. В оперативных данных «Сбериндекса» мы видим, что потребительский спрос продолжает ослабевать», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что в июне потребление выросло всего на 1,4% год к году, а слабый конечный спрос отражается на выпуске – рост ВВП замедлился в мае до 1,2% по отношению к прошлому году.

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