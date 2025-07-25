В «Роснефти» подвели итоги работы проектов полезного использования ПНГ

С 2013 года «Роснефть» вложила в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) более 303 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 9 новых объектов с целью повышения уровня рационального использования ПНГ, среди которых объекты закачки газа в пласты, подготовки и использования газа, энергогенерации и другие.

Также при обустройстве новых месторождений компания еще на этапе составления проектных технологических документов проводит все мероприятия для выхода на рациональное использование ПНГ к четко определенному сроку.

Кроме того, «Роснефть» реализует программу энергосбережения, в рамках которой в 2024 году компания обеспечила снижение абсолютных выбросов парниковых газов в объеме 1,1 млн т СО2-экв.