Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости

Юрист Соловьев: налог не платят с продажи квартиры, бывшей в собственности 5 лет

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, в каких случаях можно избежать уплаты налога при продаже квартиры или дома. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что налог не платится, если недвижимость была в собственности более пяти лет. Срок сокращается до трех лет, если квартира была получена в наследство, это единственное жилье, его подарили близкие родственники (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья или сестры), или если недвижимость была получена по договору пожизненного содержания с иждивением.

Также от уплаты налога с продажи квартиры могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми. Их возраст не должен превышать 18 лет на момент регистрации права на недвижимость; новое жилье должно быть приобретено в течение 30 дней после продажи старого; его кадастровая стоимость не должна превышать 50 млн рублей; новое жилье должно быть больше по площади старого или иметь более высокую кадастровую стоимость; на момент продажи семья не должна владеть более 50% другого жилья.

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