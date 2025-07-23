ОТП Банк упрочил свои позиции в пуле лидеров финансового рынка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка на уровне АА-(RU), сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, ОТП Банк сохранил свои позиции в пуле лидеров финансового рынка с высоким уровнем кредитного рейтинга по шкале национального агентства.

Аналитики АКРА выделили улучшение бизнес-портфеля банка до умеренного сильного и высоко оценили систему управления банка.

Также в АКРА отметили, что норматив Н1.2 составил 11% на 01.06.2025 при среднем значении за последние 12 месяцев на уровне 11,3%, благодаря чему банк выдерживает прирост стоимости риска свыше 500 б.п.

При формировании рейтинга аналитики АКРА учитывали возможность получения ОТП Банком поддержки со стороны материнской Группы ОТП.