Известную зубную пасту запретили в некоторых странах мира

Зубную пасту Colgate Total Clean Mint запретили в некоторых странах мира, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

По данным Telegram-канала, причиной стали раздражения и воспаления полости рта. Зубная паста была изъята с рынков Аргентины, Бразилии и Эквадора.

Потребители жаловались «на волдыри, язвы, жжение, отёк и боль после использования зубной пасты».

«В Бразилии, где и производится продукт, зарегистрировано почти 11,5 тысячи жалоб», — говорится в сообщении.

Российский Роспотребнадзор также пообещал взять на контроль зубную пасту Colgate и выявить нарушения.

До этого стоматолог-терапевт клиники «Дантистофф» Спартак Товмасян рассказал, что паста с фтором укрепляет поверхность зубов.

По словам стоматолога, соединения из фтора подавляют рост бактерий, которые могут спровоцировать воспаление десен.

Товмасян обратил внимание, что содержание фтора в пастах строго регулируется. По словам эксперта, его концентрация измеряется в ppm — частях на миллион. Для взрослых безопасной и эффективной считается паста с содержанием фтора до 1500 ppm. У детей этот порог ниже — не более 1000 ppm, особенно в раннем возрасте, когда ребенок может часто глотать пасту.

Ранее стоматолог рассказал, какой зуб нельзя спасти.