На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Wildberries расширила склады в рамках подготовки к осеннему сезону

Wildberries & Russ увеличила мощность складов на 50% перед осенним пиком
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) в ходе подготовки к традиционному повышению потребительского спроса в осенний сезон значительно расширила логистическую инфраструктуру, увеличив пропускную способность складов на 50%. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

В компании уточнили, что это стало возможным благодаря расширению площадей объектов, а также установке дополнительных многоуровневых стеллажей в уже функционирующих логистических центрах. Решение, как считают в РВБ, позволит обеспечить бесперебойную логистику в период пика покупок.

«Осенний сезон знаменуется высоким уровнем потребительской активности. Для нас важно не только обеспечить своевременную доставку заказов покупателям, но и создать устойчивые условия для партнеров», — подчеркнула директор по развитию сервисов для продавцов и ключевых клиентов РВБ Екатерина Сотник.

Особое внимание, добавили в компании, было уделено развитию логистики в регионах. В нескольких распределительных центров Wildberries — в том числе во Владимирской, Волгоградской, Свердловской, Самарской областях и Удмуртской Республике — для перераспределения потоков и ускорения обработки заказов введен бесплатный прием товаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами