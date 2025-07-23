Wildberries расширила склады в рамках подготовки к осеннему сезону

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) в ходе подготовки к традиционному повышению потребительского спроса в осенний сезон значительно расширила логистическую инфраструктуру, увеличив пропускную способность складов на 50%. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

В компании уточнили, что это стало возможным благодаря расширению площадей объектов, а также установке дополнительных многоуровневых стеллажей в уже функционирующих логистических центрах. Решение, как считают в РВБ, позволит обеспечить бесперебойную логистику в период пика покупок.

«Осенний сезон знаменуется высоким уровнем потребительской активности. Для нас важно не только обеспечить своевременную доставку заказов покупателям, но и создать устойчивые условия для партнеров», — подчеркнула директор по развитию сервисов для продавцов и ключевых клиентов РВБ Екатерина Сотник.

Особое внимание, добавили в компании, было уделено развитию логистики в регионах. В нескольких распределительных центров Wildberries — в том числе во Владимирской, Волгоградской, Свердловской, Самарской областях и Удмуртской Республике — для перераспределения потоков и ускорения обработки заказов введен бесплатный прием товаров.