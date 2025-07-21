Новая глава Сбер Страхового брокера внедрит в работу GigaСhat

На пост генерального директора Сбер Страхового брокера назначена Елена Перфильева. Об этом сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что опыт работы топ-менеджера насчитывает более 19 лет.

Новый гендиректор дочерней структуры Сбера специализируется на развитии цифровых технологий и внедрении в бизнес инновационных решений в бизнес, добавили в банке. По ее руководством, как рассказали в компании, Сбер Страховой брокер сосредоточится на запуске инновационных цифровых продуктов и автоматизации клиентских сервисов для закрепления лидерства в сфере инноваций и качестве страховых решений.

«Перед Еленой Перфильевой и командой Сбер Страхового брокера стоят такие задачи, как поиск точек кратного роста и обновление бизнес-модели компании, внедрение прорывных продуктов и развитие новых каналов продаж», — уточнил старший вице-президент Сбера Руслан Вестеровский.

Он добавил, что также в приоритете Сбер Страхового брокера будут технологизация операционных и клиентских процессов при помощи современных решений, в том числе GigaСhat, и внедрение новых подходов к ИТ-разработке.