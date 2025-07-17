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Финалистам конкурса «Знай наших» обеспечат комплексную поддержку

Wildberries & Russ поддержит победителей конкурса «Знай наших»
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Финалисты конкурса «Знай наших» включены в программу комплексной поддержки предпринимателей «Платформа роста» от РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и АСИ (Агентство стратегических инициатив). Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

В компании отметили, что поддержка российского бизнеса является одним из важнейших приоритетов РВБ. Она стала партнером конкурса с момента его запуска и является организатором специальной номинации «Бренды малых городов». В этом году было принято решение расширить сотрудничество.

Финалистам этого года, как уточнили в компании, предоставят в рамках «Платформы роста» годовое обучение от экспертов Wildberries & Russ, а также помощь в продвижении товаров на маркетплейсе, доступ к аналитике, рекламным инструментам, и окажут поддержку в масштабировании бизнеса и при выходе на новые рынки.

Также к «Платформе роста» присоединятся три лауреата спецноминации «Бренды малых городов», учрежденной РВБ в этом году.

«Кроме того, все победители конкурса получат бесплатное годовое обслуживание в Вайлдберриз Банке. Мы поздравляем участников и призеров конкурса и желаем им успешно расти и развиваться», — отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

В свою очередь, глава АСИ сообщила, что лучшими в основных и специальных номинациях признаны 100 брендов из 39 регионов РФ, также более 2000 брендов-финалистов получат поддержку от партнеров конкурса.

По словам руководителя проекта «Платформа роста» Юлии Полетаевой, на данный момент поддержка оказывается уже более 400 брендам из 22 регионов. Одними из первых участников стали победители конкурса «Знай наших».

Конкурс «Знай наших» проходит в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Третий сезон конкурса побил рекорд прошлых лет — на него было подано свыше 14 тыс. заявок.

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