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Яндекс Маркет стал партнером футбольного клуба «Спартак-Москва»

Логотип Яндекс Маркета появится на форме московского «Спартака»
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Пресс-служба Яндекс Маркета

Яндекс Маркет объявил о партнерстве с футбольным клубом «Спартак-Москва», сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что маркетплейс выступит официальным партнером московского «Спартака» на сезон-2025/2026. Логотип Яндекс Маркета будет размещен на игровой форме «Спартака» в предстоящем сезоне.

«Сотрудничество с самым титулованным футбольным клубом России станет продолжением серии инициатив Яндекс Маркета по поддержке спорта», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения болельщики «Спартака» получат доступ к эксклюзивным предложениям на маркетплейсе. Уже сейчас на витрине клуба в Яндекс Маркете представлена новая игровая форма сезона-2025/2026. Кроме того, в ближайшем будущем там появится другая фирменная продукция команды.

Стороны также планируют реализовать серию совместных онлайн- и офлайн-проектов для фанатов клуба.

В компании уточнили, что это сотрудничество продолжает серию инициатив маркетплейса, направленных на развитие спортивной индустрии и укрепление связей с болельщиками.

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