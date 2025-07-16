В СберСити построят крупнейший в России кампус «Школы 21»

В смарт-районе СберСити в Рублево-Архангельском появится крупнейший в стране кампус «Школы 21» — образовательного проекта Сбера, направленного на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели будущее здание кампуса во время визита в офисно-деловой квартал. Современное здание площадью более 40 тыс. кв. м. будет включать 7 наземных и 2 подземных этажа.

«Здесь, в СберСити, будет уникальный кампус «Школы 21», нигде в мире ничего подобного нет. Это совместный проект с правительством Москвы. Все обучение бесплатное. Кто-то из участников и выпускников идет к нам, кто-то создает свои стартапы, и достаточно успешные, кто-то идет в другие технологические корпорации или на госслужбу», — подчеркнул Греф.

В Сбере уточнили, что новый образовательный комплекс станет центром подготовки цифровых инженеров и квалифицированных специалистов. Предполагается, то он окажет значительное влияние на развитие технологий во всех отраслях экономики Москвы и страны. Обучение будет проходить на отечественной цифровой платформе Сбера с постоянно обновляемым контентом, учитывающим актуальные потребности рынка.

«Мы занимаемся и делаем этот совместный проект — это не ведомственная школа, не ведомственная история. Это история для всей страны. Работы много, но я думаю, что вы закончите не через год, а через пару месяцев», — отметил Собянин.

Мэр также подчеркнул важность обучения предпринимательству, так как без соответствующих навыков невозможно создать успешный бизнес.

Новый кампус «Школы 21» будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Здесь будут проводиться отборочные «бассейны», программы углубленного изучения цифровых технологий, образовательные интенсивы, просветительские мероприятия и акселерационные программы.

Напомним, поступить в «Школу 21» могут все желающие вне зависимости от наличия дипломов, опыта работы или знаний в сфере ИТ. Участники смогут развиваться в таких направлениях, как управление цифровыми продуктами, цифровое творчество, биотехнологии, кибербезопасность и других.