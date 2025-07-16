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В Москве начали принимать заявки на премию для стартапов

Ведяхин: мы ожидаем несколько сотен заявок на премию Startup Summit Awards
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Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В Москве начат прием заявок на новую премию Startup Summit Awards, предназначенную для участников технологического рынка. Она учреждена Сбером совместно со столичным правительством, цель инициативы — отметить действенные практики развития отрасли, привлечь больше крупных компаний и инвесторов к поддержке начинающих предпринимателей, а также способствовать развитию экономического потенциала регионов, сообщили в банке.

В Сбере отметили, что развивают технологическое предпринимательство и создают инфраструктуру для роста стартапов и венчурного рынка в России с 2019 года.

«Startup Summit Awards станет новой точкой притяжения для всего сообщества. Наша задача — поддержать самые яркие истории успеха, технологических прорывов и инвестиционного роста. Мы ожидаем несколько сотен заявок-кейсов из разных регионов страны», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что премия станет еще одним инструментом для развития технологического бизнеса как в столице, так и в России.

Конкурс проводится в 17 номинациях. Участниками могут стать стартапы, инвесторы, представители корпораций и региональных институтов развития.
В состав жюри конкурса будут включены главы крупных российских компаний, предприниматели, инвесторы, представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений. Они оценят инновационность решений каждого проекта, а также качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников.

Церемония вручения премии пройдет в рамках международной конференции Moscow Startup Summit в октябре. Победители получат призы от партнеров, а также медиаподдержку.

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