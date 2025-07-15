В Москве завершился «Цифровой марафон» со 110 тысячами участников

В Москве завершился конкурс «Цифровой марафон», организованный Сбером, «Школой 21» и «Нетологией». В нем приняли участие 110 тыс. россиян из всех регионов страны, сообщили в пресс-службе банка.

Участники делились на три категории: «Новички» (65%), «Исследователи» (25%) и «Эксперты» (10%). Начинающие участники осваивали основы ИТ и искусственного интеллекта, а опытные специалисты работали с алгоритмами. В общей сложности участники программировали на протяжении 150 дней на всех этапах марафона.

Финал проходил в московском кампусе «Школы 21». В нем участвовали 60 человек, набравших максимальное количество баллов на предыдущих этапах. В этом году впервые в платформу конкурса была интегрирована нейросетевая модель GigaChat от Сбера. Финалисты использовали ее для разработки интеллектуальных агентов.

Победителями стали девять человек — по трое в каждой категории. Победителей поздравили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, а также министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Марафон бежали 110 тыс. участников — это потрясающее число людей. И 60 финалистов, которые сегодня в этом зале, — настоящие «марафонцы», преодолевшие сложную дистанцию. Создавая самих себя, выстраивая различные черты характера, вы строите собственное будущее и будущее нашей страны. Вы будете очень востребованы на рынке», — сказал Греф.

В свою очередь, Фальков отметил важность цифровых компетенций для любой профессии в современном мире. Также он подчеркнул высокую роль конкурса для их развития у специалистов.

«Конкурс важен в первую очередь для понимания того, какую роль цифровые навыки играют в современном мире. Сегодня нет профессии, вида деятельности, где бы не потребовались цифровые компетенции», — подчеркнул он.

Отмечается, что победители в категориях «Исследователь» и «Эксперт» получили денежные призы. Лучшие «Новички» стали обладателями умных девайсов Сбера. Все победители также получили сертификаты на обучение от «Нетологии».