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Сбер выпустил 638 студентов по совместным образовательным программам в 2025 году

Совместные программы за последние пять лет Сбера завершили 3500 студентов
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

В этом году дипломы совместных образовательных программ Сбера получили 638 выпускников. За последние пять лет такие программы окончили 3,5 тыс. студентов, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что количество программ и направлений обучения ежегодно растет. Сейчас Сбер сотрудничает с 28 вузами из 17 городов России, реализуя 54 образовательные программы, включая 41 программу цифрового профиля. В настоящее время на этих программах обучаются 3000 студентов.

Для выпускников московских вузов Сбер организовал торжественный выпускной Digital Glam 2025. На мероприятии присутствовали 268 выпускников МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, МФТИ и НИУ ВШЭ. В рамках совместных программ они изучали кибербезопасность, искусственный интеллект, развитие высокотехнологичного бизнеса, программную инженерию, машинное обучение и анализ данных, высоконагруженные распределенные системы, радиотехнику, компьютерные технологии и финансовые технологии.

Старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина отметила важность сотрудничества компании с ведущими университетами страны.

«Здесь можно смело экспериментировать, учиться на собственных ошибках, создавать настоящие проекты бок о бок с профессионалами своего дела. Команда Сбера всегда рада выпускникам и готова делиться знаниями и опытом, чтобы у нашей молодежи была возможность делать важные вещи для своего будущего», — отметила она.

Выпускница Бизнес-школы МФТИ и Сбера Анна Смирнова рассказала, как обучение помогло ей связать научные идеи с их практическим применением.

«За два года я прошла путь от лабораторных экспериментов до создания MVP и погрузилась в реальные механизмы вывода разработки на рынок. Это была не просто магистратура, а трансформация мышления: от науки к действию, от идеи к влиянию. Будущим абитуриентам я желаю не бояться мечтать масштабно и превращать научные открытия в реальные продукты и сервисы», — сказала она.

Напомним, первые совместные образовательные программы Сбер начал разрабатывать в 2014 году.

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