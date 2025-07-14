В СберУниверситете стартовала образовательная программа «Архитектура для человека»

В СберУниверситете стартовала двухдневная образовательная программа «Архитектура для человека», предназначенная для руководителей регионов и их управленческих команд, сообщает пресс-служба Сбера.

В программе принимают участие более 170 человек, включая руководителей 30 российских регионов, их заместителей, архитекторов регионов и мэров крупных городов.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что российские города обладают колоссальным потенциалом развития. По его словам, задача СберУниверситета состоит в том, чтобы поддержать регионы в их стремлении повысить качество жизни горожан.

«Наша образовательная программа позволяет передать управленческим командам регионов актуальные знания и рассказать о мировых практиках человекоцентричной архитектуры и современных градостроительных технологий», — отметил он.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал о комплексном нацпроекте «Инфраструктура для жизни», который охватывает все ключевые направления, влияющие на комфортную жизнь человека: жилье, ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальная инфраструктура и благоустройство.

«Стоят серьезные задачи по развитию опорных населенных пунктов, международных транспортных коридоров, сокращению инвестиционно-строительного цикла и многое другое. В целом, делаем все, чтобы достичь национальных целей, которые поставил президент России. И чтобы все 89 регионов нашей большой страны, все населенные пункты были увязаны в единую, сбалансированную систему развития, а качество жизни граждан только улучшалось», — сказал он.

Образовательная программа фокусируется на ключевых принципах создания комфортной городской среды: человекоцентричности, сохранении культурного наследия и применении передовых технологий в градостроительстве. Участники изучают лучшие мировые практики и современные инструменты проектирования городских пространств.

Обучение проходит не только в кампусе СберУниверситета, но и в смарт-районе СберСити в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Здесь участники могут увидеть, как новые подходы к проектированию и строительству применяются на практике.