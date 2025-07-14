Россиянам пообещали, что цены на шоколад могут упасть

В 2025 году в России могут появиться предпосылки для снижения или стабилизации цен на шоколадную продукцию, предположил преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru». По оценке экономиста, стоимость шоколада может уменьшиться на 5–10% в случае, если реализуется набор факторов.

«Главным фактором станет курс рубля. Цены на шоколад в России в значительной степени зависят от стоимости импортного сырья (какао-бобы, какао-масло, какао-порошок) и оборудования. Если курс рубля укрепится или сохранит стабильность в 2025 году по сравнению с периодами высокой волатильности, это снизит затраты производителей и создаст предпосылки для снижения розничных цен или отказа от их повышения. Это основное условие для удешевления. Другой важный элемент — мировые цены на какао. Сейчас они остаются на рекордных уровнях из-за неурожаев в странах Западной Африки. Если в ближайшие месяцы ситуация с урожаями улучшится и произойдет снижение стоимости какао-бобов, это может привести к удешевлению шоколада и в российских магазинах — хотя эффект будет с временным лагом», — отметил Мосягин.

По его словам, дополнительным условием, которое может сыграть в пользу потребителя, является восстановление логистических цепочек. Бизнес продолжает адаптироваться к изменившейся географии поставок, и удешевление логистики также способно снизить себестоимость продукции.

Отдельную роль играет конкурентная среда. Мосягин пояснил, что на фоне ослабления потребительского спроса компании вынуждены активнее бороться за покупателей — в том числе за счет акций и сдерживания роста цен на наиболее популярные позиции.

«Если все перечисленные факторы совпадут — то есть рубль сохранит стабильность, мировые цены на какао начнут снижаться, а бизнес продолжит оптимизацию логистики — в 2025 году россияне могут увидеть коррекцию цен на отдельные виды шоколада на 5–10% по сравнению с пиковыми значениями. В первую очередь это может затронуть продукцию в крупных сетях и массовый сегмент. При этом на премиальные изделия и шоколад ручной работы снижение может не распространиться», — заключил экономист.

11 июля отмечался Всемирный день шоколада.

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