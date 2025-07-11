Введение универсального платежного QR-кода вызвало опасения на российском рынке

Введение в России универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг, основанного на решении Национальной системы платежных карт (НСПК), вызвало обеспокоенность на рынке. В соответствии с концепцией банки обяжут использовать исключительно данный QR-код, вследствие чего НСПК станет единственным оператором. Эксперты опасаются рисков, связанных с вероятной монополизацией платежного рынка и снижением доверия к безналичным платежам.

Российский платежный рынок — один из самых развитых в мире. Доля альтернативных платежей составляет более 20%, доля безналичных --превышает 70%. Однако перебои в сервисах могут перечеркнуть прогресс и откатить привычки клиентов обратно к карточным или даже наличным платежам. По словам экспертов, недавние сбои в системе быстрых платежей (СБП) подчеркивают проблемы действующей модели.

«Вчера платежи по СБП были недоступны в течение 2,5 часов. За это время, по предварительным оценкам, более 1 млн человек не смогли провести покупки. млн человек. Переводы через сервис НСПК были недоступны с 15:37-21:55 мск, не смогли перевести средства за этот период около 500 тыс. человек. Очевидно, что проблему не стоит преуменьшать, она весьма значительна, несмотря на то, что НСПК и банки активно работают над разработкой механизмов, которые позволят устранить подобные негативные события в будущем», — отметил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не считает ситуацию критичной. Он отметил, что НСПК оперативно переключилась на резервные ресурсы, что минимизировало ущерб для пользователей.

В Банке России полагают, что универсальный QR-код НСПК сможет поддерживать все виды платежей, включая сервисы банков, СБП и в будущем — цифровой рубль. Однако рынок считает, что для cохранения конкуренции и минимизации рисков для граждан необходимо наличие альтернативных операторов.

В частности, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов отметил, что население начинает переживать по поводу уязвимости в связи с доступом к безналичным деньгам. C ним согласна экономист Татьяна Минибаева, заявившая, что продолжение коллапсов и сбоев на фоне отсутствия альтернатив может привести к возврату наличных денег и оттоку средств из банков. В свою очередь, Анатолий Аксаков подчеркнул, что любая сложная инфраструктура на платежном рынке не работает в изоляции.