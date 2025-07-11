Россиянам стало доступно пополнение транспортной карты через суперапп «Яндекса»

В Яндекс Go стала доступна возможность привязки и пополнения «Тройки». Пополнить баланс можно с привязанных к аккаунту карт, уточнили в компании.

Для добавления транспортной карты в приложение необходимо открыть раздел «Транспорт» и ввести 10-значный номер «Тройки». После пополнения баланса нужно приложить физическую карту к турникету в метро или валидатору в автобусе, чтобы записать пополнение. Текущий баланс «Тройки» будет отражаться в приложении.

В разделе «Транспорт» пользователи могут выстраивать и сравнивать маршруты на общественном транспорте, каршеринге, самокатах и такси. А в будущем прямо в Яндекс Go можно будет покупать абонементы и проездные.

Также планируется добавление нескольких транспортных карт в один аккаунт, в том числе и виртуальных проездных.