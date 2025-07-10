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Для инвесторов Сбера создан клуб

Сбер запустил клуб для акционеров
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Владельцы акций Сбербанка, размещенных на брокерском счете в СберИнвестициях, получили возможность войти в клуб акционеров банка. Он предназначен для более тесного взаимодействия между инвесторами и компанией-эмитентом, уточнили в Сбере.

Участники клуба получат доступ к финансовым и лайфстайл-привилегиям, закрытым мероприятиям и встречам с топ-менеджментом Сбера.

«Клуб акционеров Сбера создан для того, чтобы сформировать связь между инвестором и бизнесом. Это сообщество тех, кому важно быть не просто держателем акций, а настоящим соавтором перемен, инвестором, которому не все равно», — сообщил старший вице-президент Сбера Руслан Вестеровский.

Чтобы стать участником клуба, инвесторы должны купить или перевести акции Сбера на обслуживание в СберИнвестиции. После они автоматически получат статус — зеленый, серебряный или золотой. Уровень зависит от количества акций в портфеле инвестора.

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