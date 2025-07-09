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В России резко упало количество краж средств со счетов через смартфоны

Кузнецов: объем хищений по схеме NFC Gate снижен в семь раз за месяц
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Cбер

Еженедельный объем хищений мошенниками средств у жителей России по схеме с использованием технологии NFC Gate удалось снизить практически в семь раз — с 3,3 млрд рублей до 0,5 млрд рублей. Этого удалось добиться за счет быстрых и слаженных действий банков и регуляторов, НСПК, правоохранительных органов и компаний-вендоров в сфере информационной безопасности, сообщили в Сбере.

Об опасности схемы банк сигнализировал практически сразу после ее появления. Далее финансовая организация вместе с партнерами предприняла конкретные шаги для нивелирования проблемы.

Сбер и НСПК создали и растиражировали онлайн-модель выявления мошеннической схемы с применением NFC Gate: в ней прямо в транзакционном потоке подсвечиваются подозрительные и потенциально мошеннические операции. Также совместно был разработан подход по блокировке дропов по данной схеме. В рамках противодействия Центробанк сформулировал и распространил на финансовый рынок рекомендации и указания по борьбе со схемой.

В Сбере подчеркнули, что данная схема — не единичный случай, однако не все участники рынка готовы совместно работать над решением проблемы.
«Существует ряд проблем, которые мешают максимально эффективно защищать людей от мошенников. Одна из них — недостаточная вовлеченность операторов связи в процесс информационного обмена с заинтересованными сторонами. Информацию, которая необходима для защиты людей от мошенничества, операторы связи представляют за деньги, что недопустимо в контексте безопасности и сохранности средств россиян», — отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

В Сбере полагают, что объединение усилий участников рынка должно быть системными, также необходимо более активное привлечение операторов связи, которых нужно обязать передавать необходимую для противодействия мошенничеству информацию в ГИС «Антифрод» своевременно, в полном объеме и безвозмездно.

В банке призвали также ввести финансовую ответственность операторов перед гражданами страны за ущерб, возникший вследствие неполучения или несвоевременного предоставления данной информации. В остальных случаях ответственность предложено возлагать на банки.

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