На Урале будет расширено производство изделий из титана

ВТБ профинансирует строительство на Урале производства изделий из титана

ВТБ направит 350 млн рублей «Исетскому кузнечно-механическому заводу» для строительства новых производственных линий и увеличения мощности предприятия. Об этом стало известно в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Банк предоставит финансирование предприятию, имеющему статус резидента особой экономической зоны «Титановая долина», на льготных условиях в рамках двух государственных программ поддержки — «Промышленная ипотека» и «Программа льготного кредитования субъектов МСП». Cоздание нового производства способствует увеличению объема выпуска титановых заготовок до 1 000 тонн готовой продукции в год.

«Партнерство с «Исетским кузнечно-механическим заводом» подтверждает приверженность ВТБ развитию отечественного производства и инновационных технологий. Мы создаем финансовые условия, которые позволяют предприятиям эффективно масштабировать производство и повышать их конкурентоспособность», — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Также привлеченные средства позволят «Исетскому кузнечно-механическому заводу» укрепить позиции на рынке высокотехнологичных материалов, востребованных в авиационной и космической промышленности. Предприятие подчеркнуло, что создание новых производственных линий в рамках сотрудничества с ВТБ стало драйвером устойчивого роста производства.