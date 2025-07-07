В России автоматизируют эксплуатацию недвижимости с помощью цифровых технологий

Сбербанк и «Уфанет» будут работать над «умными домами» с использованием ИИ

Сбербанк и интернет-провайдер «Уфанет» будут совместно работать с российскими застройщиками над внедрением цифровых решений, включая ИИ, для автоматизации процессов эксплуатации жилой, коммерческой и производственной недвижимости. Соответствующее соглашение было заключено компаниями на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В Сбере сообщили, что партнерство направлено на взаимодействие с девелоперами и интеграцию цифровых технологий и устройств компаний для реализации концепций «Умный дом» и «Умная домофония», что способствует созданию комфортных и безопасных жилых и коммерческих объектов недвижимости. Также решения улучшат взаимодействие жильцов с управляющими компаниями и обеспечат высокий уровень энергосбережения.

Генеральный директор АО «Уфанет» Искандар Бахтияров добавил, что объединение усилий с Сбербанком позволит компании значительно расширить спектр предоставляемых услуг и вывести проекты на новый уровень, используя передовые технологии, включая искусственный интеллект.

«Мы уверены, что наше партнерство станет примером успешного внедрения инновационных технологий и создаст условия для дальнейшего роста и развития цифровой экономики региона», — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.