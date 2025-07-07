Сбер запустил новый сезон программы для студентов «Амбассадоры Сбера в вузах»

Сбер объявил о начале приема заявок на новый сезон программы «Амбассадоры Сбера в вузах». Подать заявку можно до 20 июля, сообщает пресс-служба банка. Первые участники приступят к работе в сентябре.

Участники программы получат возможность представлять компанию в своих университетах, развивать профессиональные навыки и строить карьеру.

Отмечается, что с 2020 года выпускниками программы стали студенты 40 российских университетов. Один из них — Даниил Беда, менеджер стартап-экосистемы Центра перспективных направлений бизнеса Сбера, выпускник сезона 2021/2022.

«Во время амбассадорства я прокачал навыки коммуникации, организации мероприятий и формирования студенческого сообщества. Это дало мне сильный старт — далее я успешно прошел отбор на стажировку, стал бизнес-аналитиком в команде клиентского опыта, понял, как строить клиентские продукты и работать с сообществом», — поделился он.

Программа ориентирована на студентов второго курса бакалавриата и старше, включая магистрантов и аспирантов. Для участия требуются активная жизненная позиция, опыт организации мероприятий, умение создавать контент и презентовать идеи.

В Сбере уточнили, что участники программы получат ежемесячную стипендию, фирменный мерч, доступ к обучающим курсам и наставничество от экспертов компании. Также они смогут посещать закрытые мероприятия и расширять профессиональные связи.

«Стать амбассадором Сбера в своем вузе — отличный старт для будущих лидеров. Мы ищем тех, кто умеет зажигать идеями, вдохновлять других и хочет раскрыть свой потенциал в крупнейшей технологической компании страны. Это шанс проявить себя и присоединиться к команде Сбера», — отметила старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбера Наталья Дудина.

В этом году программа охватит 19 городов. Для участия необходимо подать онлайн-заявку, выполнить творческое задание (видеопрезентация до 1,5 минуты и пост для соцсетей) и пройти финальное интервью с экспертами Сбера.

Задачи амбассадоров включают продвижение карьерных и образовательных проектов компании в вузах, ведение контента в социальных сетях и помощь в проведении мероприятий.