Исследователи Сбера заняли первое место на международном конкурсе рекомендательных систем

Команду исследователей из Центра практического искусственного интеллекта Сбера — ai_lab_recsys отметили на международном соревновании RecSys Challenge 2025, сообщает пресс-служба банка.

Так, команда заняла первое место среди академических команд и второе место в общем зачете на крупнейшем конкурсе по рекомендательным системам, который ежегодно проводится в рамках конференции ACM RecSys. В состязании приняли участие более 100 команд и 400 специалистов из разных стран.

Отмечается, что участникам нужно было разработать универсальные поведенческие профили пользователей на основе их действий: от просмотров и поисковых запросов до покупок и операций с корзиной. Полученные эмбеддинги (векторные представления) должны были обладать высокой обобщающей способностью. Их качество оценивалось в шести различных задачах, включая прогнозирование оттока пользователей и предсказание интереса к популярным категориям товаров. Часть задач была скрыта, и их критерии не раскрывались.

Как уточнили в Сбере, команда ai_lab_recsys применила комплексный подход к решению задачи. В итоговом решении использовалась конкатенация нескольких типов представлений: от простых моделей типа ALS (Alternating Least Squares) и наборов пользовательских фичей до сложных архитектур, таких как автоэнкодеры и рекуррентные нейронные сети GRU (Gated Recurrent Unit). Такая стратегия позволила добиться высокой степени обобщения и стабильных результатов как на открытых, так и на скрытых задачах.

Несмотря на изменение сроков проведения конкурса и замену датасета, команда представила мощное и устойчивое решение, опередив ведущие академические и индустриальные команды. Сейчас ученые Сбера готовят научную статью с описанием методов и решения, чтобы представить ее на официальном воркшопе конференции RecSys'25, которая пройдет осенью 2025 года в Праге.

Предполагается, что наработки, полученные в ходе соревнования, будут применены для решения задач внутри Сбера.

Напомним, RecSys Challenge считается одним из самых значимых соревнований в сфере рекомендательных технологий благодаря своей научной глубине и высокой конкуренции.