Инвесторы назвали главные цели и барьеры для выхода на фондовый рынок

Большинство (90%) инвесторов считают, что перед выходом на фондовый рынок необходимо пройти обучение. Об этом свидетельствуют результаты опроса СберИнвестиций, проведенного к Финансовому конгрессу Банка России.

Опрос показал, что главная цель большинства инвесторов стало получение пассивного дохода — к нему стремятся 58% опрошенных. При этом 37% хотят кратно приумножить капитал в долгосрочной перспективе, а 35% — создать финансовую подушку безопасности. Защитить деньги от инфляции стремятся 30%, сделать инвестиции основным источником дохода — 22%, а накопить на крупную покупку — 11%. Интересно, что опытные инвесторы чаще ставят целью рост капитала, тогда как новички фокусируются на пассивном доходе и подушке безопасности.

«Мы видим, что инвесторы заинтересованы в обучающем контенте и понимают, что чем лучше они разбираются в фондовом рынке, тем более успешный результат могут показать. Кроме того, наши клиенты, прошедшие обучение, ведут себя на фондовом рынке активнее. Они фондируют счета на 20% чаще и остаются с нами дольше тех инвесторов, кто такое обучение не проходил», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

При принятии решений большинство респондентов (42%) опираются на обучающие материалы: курсы, статьи и вебинары. 40% доверяют рекомендациям профессиональных аналитиков, 38% — внимательно изучают отчетность компаний, а 34% принимают решения на основе собственных знаний. Лишь 12% респондентов ориентируются на советы блогеров или Telegram-каналов.

Основными препятствиями для активного инвестирования остаются недостаток средств и опасения высоких рисков. Так, 61% респондентов отметили, что не хватает денег для увеличения суммы инвестиций. 30% останавливаются из-за рисков, а 24% боятся убытков.

Согласно исследованию, большинство (82%) опрошенных считают обучение необходимым шагом перед формированием портфеля. Еще 8% полагают, что нужно получить профильное образование.

При этом респонденты высоко оценивают персонализированное обучение. 60% считают, что такие программы эффективнее, так как учитывают конкретные задачи инвестора, например, формирование дивидендного портфеля или оптимальное вложение определенной суммы.