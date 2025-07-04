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Развитие внебиржевых платформ назвали одним из способов повысить качество клиентского сервиса

Член правления ВТБ Сергейчук: ВТБ всегда стремится улучшать клиентский сервис
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При развитии внебиржевых платформ ВТБ ставит перед собой задачу улучшить качество клиентского сервиса, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии «Эволюция биржевого пространства» в рамках финансового конгресса ЦБ РФ.

Он отметил, что речь идет об устранении сервисных и временных гэпов, которые характерны для биржи.

Сергейчук добавил, что это касается не только возможностей торговли в выходные и нерабочие дни, но и расширения сопутствующих сервисов.

«Для реализации этих решений ВТБ совместно с партнерами создает и выводит на рынок новые продукты: структурные облигации, цифровые финансовые активы (ЦФА) и другие инструменты, отвечающие запросам инвесторов», — сказал он.

Также Сергейчук рассказал, что ВТБ расширяет технологическую и операционную составляющую, внедряя автоматизированные сервисы ввода и вывода средств, доступные без выходных и перерывов.

«При этом соблюдается принцип «best execution» для клиента. Для этого разрабатываются платформы с автоматическим аудитом цен и сравнением с котировками организаторов торговли в режиме online. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность исполнения сделок, снизить операционные и рыночные риски», — сказал он.

По его словам, фрагментация ликвидности, связанная с наличием нескольких площадок торговли ценными бумагами — это не столько следствие появления внебиржевых сделок, сколько результат конкретных механизмов исполнения.

«Если брокер показывает «мейкерские» заявки рынку и соблюдает принцип best execution, риски фрагментации существенно снижаются, а качество ценообразования сохраняется на приемлемом уровне», — сказал он.

Сергейчук подчеркнул, что при наличии необходимой инфраструктуры и компетенций брокер может обеспечить исполнение сделок на нескольких площадках, предлагая клиенту наилучшие условия.

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