Развитие внебиржевых платформ назвали одним из способов повысить качество клиентского сервиса

При развитии внебиржевых платформ ВТБ ставит перед собой задачу улучшить качество клиентского сервиса, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на сессии «Эволюция биржевого пространства» в рамках финансового конгресса ЦБ РФ.

Он отметил, что речь идет об устранении сервисных и временных гэпов, которые характерны для биржи.

Сергейчук добавил, что это касается не только возможностей торговли в выходные и нерабочие дни, но и расширения сопутствующих сервисов.

«Для реализации этих решений ВТБ совместно с партнерами создает и выводит на рынок новые продукты: структурные облигации, цифровые финансовые активы (ЦФА) и другие инструменты, отвечающие запросам инвесторов», — сказал он.

Также Сергейчук рассказал, что ВТБ расширяет технологическую и операционную составляющую, внедряя автоматизированные сервисы ввода и вывода средств, доступные без выходных и перерывов.

«При этом соблюдается принцип «best execution» для клиента. Для этого разрабатываются платформы с автоматическим аудитом цен и сравнением с котировками организаторов торговли в режиме online. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность и конкурентность исполнения сделок, снизить операционные и рыночные риски», — сказал он.

По его словам, фрагментация ликвидности, связанная с наличием нескольких площадок торговли ценными бумагами — это не столько следствие появления внебиржевых сделок, сколько результат конкретных механизмов исполнения.

«Если брокер показывает «мейкерские» заявки рынку и соблюдает принцип best execution, риски фрагментации существенно снижаются, а качество ценообразования сохраняется на приемлемом уровне», — сказал он.

Сергейчук подчеркнул, что при наличии необходимой инфраструктуры и компетенций брокер может обеспечить исполнение сделок на нескольких площадках, предлагая клиенту наилучшие условия.