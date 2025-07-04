В Сбере предложили ЦБ оценивать банки с помощью стресс-теста

В новую методику Центрального банка по оценке экономического положения банков необходимо добавить стресс-тестирование и гибкую шкалу оценок. C такой инициативой выступил на сессии Финансового конгресса Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

На мероприятии обсуждались повышение риск-чувствительности надзора за банковским сектором и трансформация методики оценки экономического положения кредитных организаций, направленной на анализ устойчивости банков. Ее предыдущая версия была утверждена 17 лет назад, и уже утратила актуальность. Центробанк разработал новую методику, однако, по мнению топ-менеджера Сбера, она может стать еще эффективнее за счет внедрения стресс-тестирования.

«Когда делаешь стресс-тестирование, а Центробанк регулярно это делает, то становится понятно качество активов и концентрация, подсвечиваются риск-факторы, которые приводят к проблемам. Вместе мы должны подвергать стресс-тесту не только активы, но и бизнес-модель банка», — отметил Ведяхин.

Также он предложил изменить корректировки изначальной оценки. Сейчас в методике рассматриваются исключительно нисходящие корректировки. Топ-менеджер Сбера подчеркнул, что оптимальнее применять шкалу не от 0 до -12, а от +6 до -6, так как «кроме наказаний требуются и стимулы». Кроме того, финорганизациям нужно предоставить возможность обсудить с регулятором направленные для оценки экономического положения данные перед тем, как он примет финальное решение.

Ведяхин особо выделил, что введение новой методики приведет к дополнительной нагрузке на менеджмент банков. В частности, Сберу для работы по ней потребуется дополнительно 30-50 сотрудников.

Топ-менеджер Сбера также поддержал идею Центробанка о привязке отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) к устойчивости банков. «Крупные банки, включая Сбер, несут основную нагрузку как спонсоры АСВ, но их стабильность снижает риски вкладчиков. Логично уменьшить ставки для первой категории ОЭП и повысить для менее устойчивых участников», — заявил Ведяхин.