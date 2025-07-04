В Сбере заявили о способности ИИ укрепить стабильность банковской системы

Использование искусственного интеллекта на уровне макропруденциального надзора имеет огромный потенциал, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, внедрение ИИ в методики оценки экономического положения банков станет ключевым драйвером повышения качества и проактивности банковского надзора.

«Мы убеждены, что грамотное использование ИИ, основанное на качественных данных, прозрачных моделях и сильных кадрах, значительно укрепит стабильность всей российской банковской системы», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер готов делиться опытом в данной сфере.

«Мы стремимся достичь общей цели – надежного и технологически продвинутого финансового рынка», — сказал он.

Ведяхин добавил, что ИИ-алгоритмы способны автоматизировать рутинные расчеты и осуществлять предиктивную аналитику.

«Внедрение ИИ в методику оценки экономического положения банков ЦБ и аналогичные методики не просто актуально, а неизбежно и критически важно. Объем данных, которые необходимо обрабатывать для комплексной оценки банка колоссален и растет экспоненциально», — сказал Ведяхин.

Он подчеркнул, что Сбер активно использует ИИ в процессах риск-менеджмента, AML, фрод-мониторинга, оценки клиентов, автоматизации отчетности.