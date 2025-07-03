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В Сбере назвали избыток регулирования на финансовом рынке барьером для инноваций

Сбер: чем больше регулирования на финрынке — тем меньше прорывных решений
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роль государства критически важна для сохранения финансового суверенитета России, однако чрезмерное количество регуляторных норм подавляет конкуренцию и инновации на рынке. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на сессии Финансового конгресса Банка России.

Главной темой мероприятия стало государственное регулирование на рынке цифровых финансовых сервисов. Царев отметил, что государство должно задавать стандарты и векторы развития финрынка, однако для сохранения инновационности важно соблюдать баланс между контролем и свободой для бизнеса.

«Создатели новых технологий несут высокие риски и делают большие инвестиции. Если инновация будет успешной — они получают преимущество перед конкурентами. Постепенно технологию освоят и другие игроки, далее начнется битва за цену, от чего потребители только выигрывают. После кто-то начнет искать новую технологию. Необходимо и создавать базу для разработки новых сервисов, и способствовать тому, чтобы они появились у всех участников», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Также важно избегать зарегулированности рынка, иначе игроки утратят стимул улучшать существующие технологии и создавать новые, добавил Царев. В этом случае, по его словам, через несколько лет может возникнуть ситуация, когда обсуждаться будут не инновации, а успешное освоение старых решений.

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