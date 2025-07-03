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«Донстрой» вошел в тройку самых успешных девелоперов по версии Дом.РФ

«Донстрой» стал одним из лучших девелоперов по выручке
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«Донстрой»

«Донстрой» вошел в тройку лидеров рейтинга застройщиков с самой большой выручкой с января по апрель 2025 года по версии Дом.РФ, сообщает пресс-служба компании.

Эксперты подсчитали, что за указанный период компания «Донстрой» реализовала 88 тыс. кв. м. за 54,6 млрд рублей.

Аналитики «Донстроя» отметили, что за первые 4 месяца 2025 года в сегментах «Премиум» и выше было совершено 229 сделок с недвижимостью (26% от всех продаж на рынке). Таким образом, в сегменте элитного жилья каждая четвертая квартира в границах старой Москвы была куплена у «Донстроя».

Самым прибыльным проектом в столице, по данным девелопера, за указанный период стал флагманский проект «Остров» в Мневниковской пойме. Другой проект «Донстроя» «Символ» в Лефортово вошел в пятерку самых продаваемых жилых комплексов бизнес-класса.

Также, по данным аналитиков, «Остров» стал лучшим по количеству реализованных квадратных метров во всех ценовых сегментах в пределах старой Москвы.

В «Донстрое» отметили, что выручка от продаж за январь-апрель 2025 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув максимального значения в истории компании за первые 4 месяца года.

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