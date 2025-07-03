«МегаФон» начал подключать свои салоны к биометрии

«МегаФон» первым на телеком-рынке начал оснащать свои салоны терминалами для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Первые биотерминалы появились в 4 салонах связи «МегаФона» в Москве и еще в 1 салоне в Санкт-Петербурге. В компании отметили, что их появление упростит покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Для заключения договора на услуги связи эта категория покупателей должна получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), завести подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и зарегистрировать биометрию в отделении банка. В таком случае оператор сможет верифицировать клиента через ЕБС и активировать сим-карту.

В «МегаФоне» отметили, что использование функционала «Госуслуг» для верификации биометрии абонентов является временной мерой, предусмотренной министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до повсеместного внедрения биотерминалов, подключенных к ЕБС.

По словам директора департамента по развитию «МегаФона» Игоря Глебова, компания постоянно ищет способы улучшения клиентских путей.

«Уже осенью мы сумеем полностью оснастить наши салоны биотерминалами, что позволит сократить время на обслуживание клиента в полтора-два раза, сделав покупку сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства максимально простой и удобной», — отметил он.