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Бизнес-карта Альфа-Банка получила три награды премии Frank Business Cards Award

Frank RG назвал карту Альфа-Банка лучшей для малого бизнеса
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Пресс-служба Альфа-Банка

Карта Альфа-Банка для предпринимателей Business One завоевала три престижные награды на премии Frank Business Cards Award 2025, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что премия присуждалась по итогам исследования рынка бизнес-карт для микро- и малого бизнеса, подготовленного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG. В исследовании учитывались мнение клиентов и экспертов, опыт использования карт, стоимость обслуживания, функциональность и другие факторы.

Так, карта победила в номинации «Лучшая дебетовая карта для малого бизнеса». Эксперты и клиенты отметили выгодные тарифы, возможность индивидуальной настройки под потребности компании, а также варианты исполнения — от пластика до премиального металла. При этом пользователи оценили условия снятия наличных, внесения выручки, переводов и премиальных пакетов обслуживания.

Кроме того, программа лояльности карты получила признание в номинации «Лучшая программа лояльности по бизнес-карте». По отзывам клиентов, использование карты позволяет предпринимателям экономить на повседневных бизнес-расходах.

Третьей наградой стала победа в номинации «Самый функциональный интернет-банк для управления бизнес-картой». Участники исследования отметили современный интерфейс и удобные инструменты сервиса, которые упрощают контроль расходов, управление счетами и совершение операций онлайн. При этом использование интернет-банка для управления бизнес-картой признали удобным как для руководителей, так и для бухгалтеров компаний.

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