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Глава Альфа-Банка отметил роль неотех-платформ в банковском секторе

Верхошинский: главными игроками банковского сектора станут цифровые гиганты
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Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

Банковский сектор России ждет масштабная консолидация, а ключевыми игроками станут цифровые платформы и неотех-гиганты. Такой прогноз озвучил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Участники мероприятия обсудили основные тренды отрасли, включая усиление роли цифровых экосистем, рост конкуренции между банками и технологическими компаниями, а также влияние государства на развитие банковской инфраструктуры.

«Сейчас реально конкурируют 4–5 банков. Но это не просто банки — это будущие гиганты, неотех-платформы, объединяющие финансы, торговлю, IT и коммуникации. Такие, как Альфа, Сбер или Яндекс, Wildberries с их экосистемами», — сказал Верхошинский.

По его словам, Россия движется по пути стран, где уже существуют подобные платформы, хотя таких примеров единицы даже в США и Китае можно пересчитать по пальцам.

«Конкуренция таких гигантов — драйвер роста. Через 7–10 лет останется 5–7 платформ, но они дадут России технологическое превосходство в том числе в международной экономической конкуренции», — добавил он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту точку зрения, подчеркнув, что экономика страны переходит к модели платформизации.

«Платформизация всей экономики — важнейший сдвиг, который мы переживаем. Здесь меняются не только технологии, но и правила игры, правила взаимодействия производителей и потребителей», — отметила она.

В свою очередь, зампред Банка России Владимир Чистюхин акцентировал внимание на значении больших электронных платформ.

«Я вижу, что сейчас на первый план выходит то, где клиенты проводят время. А проводят они его именно на электронных платформах. И если не идентичные, то новые правила все равно важно проработать. Наша конкуренция на рынках банковских услуг только обостряется», — сказал он.

Особое внимание участники сессии уделили вопросам культуры взаимодействия с клиентами, особенно в сфере биржевых инвестиций. Глава Альфа-Банка предложил освободить от налогов депозиты и ценные бумаги, которые хранятся более года. По его словам, сейчас 60% сбережений находятся на коротких счетах, что тормозит экономику.

«Финансовый рынок — это не просто услуги, а система, где технологии, люди и регуляторы должны работать синхронно», — отметил он.

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