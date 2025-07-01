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«Аэрофлот» организовал благотворительный музыкальный рейс Москва — Сочи

Леонид Агутин и Socrat & Lera спели в небе для пассажиров рейса «Аэрофлота»
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Пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 по маршруту МоскваСочи, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Отмечается, что на борту пассажиры стали участниками концерта Леонида Агутина и дуэта Socrat & Lera.

На высоте 10 тыс. метров артисты исполнили популярные хиты и новые композиции, создав атмосферу праздника во время полета. Ведущим мероприятия выступил Андрей Давинчи.

«Уникальный рейс, организованный «Аэрофлотом» и командой Леонида Агутина, был приурочен к VI Семейному образовательному форуму Леонида Агутина AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля», — говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, «Аэрофлот» выступает официальным перевозчиком форума и примет участие в различных форматах фестиваля.

В Звездном лектории 9 июля перед участниками форума выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор «Аэрофлота» Артур Мухитдинов. Он проведет лекцию о профессии пилота, поделится личным опытом и интересными фактами из мира авиации.

Все средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. Это одна из важных экологических инициатив, поддерживаемых авиакомпанией.

Как отметили в «Аэрофлоте», компания уделяет особое внимание вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам. При этом перевозчик активно сотрудничает с ведущими природоохранными организациями России.

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