Сбер и Белоруссия будут развивать цифровой рынок залоговых и непрофильных активов

Portal DA откроет доступ к активам Белоруссии для российских покупателей

Сбер и информационный центр министерства экономики Белоруссии заключили соглашение, в рамках которого стороны будут реализовывать имущество и непрофильные активы с помощью сервиса Сбера Portal DA, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и директор РУП «Информационный центр министерства экономики Белоруссии» Максим Вашемирский.

В рамках соглашения информационный центр министерства экономики Белоруссии разместит на Portal DA активы, которые предлагаются на электронной торговой площадке центра.

По словам Акимова, соглашение позволит повысить качество реализации имущественных объектов и расширить возможности для представителей бизнеса, частных инвесторов и всех, кому интересен этот рынок.

«Сервис Portal DA показал высокую эффективность в различных российских регионах, оптимизируя продажи и минимизируя затраты», — сказал он.

Как отметил Вашемирский, соглашение позволит выстроить прямые коммуникации между представителями бизнеса и привлечь широкий круг заинтересованных лиц к приобретению имущества.

«Партнерство повысит узнаваемость ресурсов, а обмен лучшими практиками улучшит качество услуг», — сказал он.