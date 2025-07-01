На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер и Белоруссия будут развивать цифровой рынок залоговых и непрофильных активов

Portal DA откроет доступ к активам Белоруссии для российских покупателей
close
Shutterstock

Сбер и информационный центр министерства экономики Белоруссии заключили соглашение, в рамках которого стороны будут реализовывать имущество и непрофильные активы с помощью сервиса Сбера Portal DA, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и директор РУП «Информационный центр министерства экономики Белоруссии» Максим Вашемирский.

В рамках соглашения информационный центр министерства экономики Белоруссии разместит на Portal DA активы, которые предлагаются на электронной торговой площадке центра.

По словам Акимова, соглашение позволит повысить качество реализации имущественных объектов и расширить возможности для представителей бизнеса, частных инвесторов и всех, кому интересен этот рынок.

«Сервис Portal DA показал высокую эффективность в различных российских регионах, оптимизируя продажи и минимизируя затраты», — сказал он.

Как отметил Вашемирский, соглашение позволит выстроить прямые коммуникации между представителями бизнеса и привлечь широкий круг заинтересованных лиц к приобретению имущества.

«Партнерство повысит узнаваемость ресурсов, а обмен лучшими практиками улучшит качество услуг», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами