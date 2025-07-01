Сбер и Белоруссия будут развивать цифровой рынок залоговых и непрофильных активов

Сбер и информационный центр министерства экономики Белоруссии заключили соглашение, в рамках которого стороны будут реализовывать имущество и непрофильные активы с помощью сервиса Сбера Portal DA, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов и директор РУП «Информационный центр министерства экономики Белоруссии» Максим Вашемирский.
В рамках соглашения информационный центр министерства экономики Белоруссии разместит на Portal DA активы, которые предлагаются на электронной торговой площадке центра.
По словам Акимова, соглашение позволит повысить качество реализации имущественных объектов и расширить возможности для представителей бизнеса, частных инвесторов и всех, кому интересен этот рынок.
«Сервис Portal DA показал высокую эффективность в различных российских регионах, оптимизируя продажи и минимизируя затраты», — сказал он.
Как отметил Вашемирский, соглашение позволит выстроить прямые коммуникации между представителями бизнеса и привлечь широкий круг заинтересованных лиц к приобретению имущества.
«Партнерство повысит узнаваемость ресурсов, а обмен лучшими практиками улучшит качество услуг», — сказал он.