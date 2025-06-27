В Сбере назвали регионы России с наибольшим количеством молодых предпринимателей

СберАналитика: больше всего молодых ИП — в Сибири и на Северном Кавказе

Индивидуальные предприниматели из России в возрасте до 35 лет предпочитают вести бизнес в области образования, организации досуга, культуры, спорта и развлечений. Об этом накануне Дня молодежи сообщил Сбер на основе данных СберАналитики.

В банке отметили, что молодые индивидуальные предприниматели представляют довольно большую долю от общего числа активных ИП в России. Чаще всего они ведут бизнес с сферах образования, организации досуга, культуры, спорта и развлечений. В СберАналитике уточнили, что в данных сферах молодежь составляет 26%. В сфере информационных услуг молодых предпринимателей 23%, в гостиничном бизнесе и общепите — 21%, торговле и ремонте транспорта — 18%.

Больше всего молодых предпринимателей на Северном Кавказе и в Сибири. По данным СберАналитики, в Чечне их 38%, в Ингушетии и Тыве — 32%, в Дагестане — 31%. Далее следуют Москва (28%), Татарстан и Северная Осетия — Алания (по 27%) и Санкт-Петербург (26%).

В Сбере отметили, что среди молодых ИП больше мужчин — порядка 57%. Также большинство представителей деловой молодежи обладают высоким уровнем цифровой грамотности. В частности, 58% применяют ИИ для создания рекламы.

В Сбере подчеркнули, что понимают, как непросто сделать первые шаги в бизнесе, потому сосредоточили усилия на создании сервисов, снижающих барьеры для старта. К ним относятся в том числе быстрая регистрация ИП или самозанятости, открытие счета, онлайн-бухгалтерия и юридическая поддержка.

«Сбер стремится быть для молодых предпринимателей не просто банком, а надежным партнером. Мы запустили проект «ИЗЗЗИ Бизнес» — набор преференций и возможностей для старта. В него входят бесплатные консультации с менторами, возможность получить до 100 тыс. бонусов «СберБизнес Спасибо» на деловые сервисы, а также участие в сообществе, где можно найти партнеров, задать вопросы и обменяться опытом», — сообщил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Он добавил, что Сбер также запустил умного помощника на базе ИИ в системе интернет-банка СберБизнес. Он анализирует работу компании и дает полезные рекомендации. На данный момент его тестируют 200 тыс. предпринимателей.