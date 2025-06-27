Россиянам рассказали, как превратить дачу в «золотую жилу»

Россияне могут превратить дачу в «золотую жилу», сдавая ее в аренду и продавая выращенные на огороде овощи, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, можно сдать дачу в аренду за 5–15 тыс. рублей в сутки в сезон или от 50–60 тыс. рублей в месяц.

«На аренде коттеджей можно заработать больше — 150 тыс. рублей. Обычно загородные дома арендуют на сезон — с мая по октябрь. Владелец дома в Подмосковье за лето получает доход в 360 тыс. рублей в среднем, но на посуточной аренде можно заработать и больше. В этом году цена аренды скорее всего еще больше возрастет», — отметила экономист.

Кроме того, россияне могут заработать, занявшись рассадой томатов с последующей продажей.

По оценке экономиста, в стандартной теплице 3*6 можно вырастить до 180 корней рассады томатов. Лебединская уточнила, что при средней цене реализации выручка может составить 12,6 тыс. рублей. После продажи рассады на освободившееся место можно посадить томаты на продажу. При средней урожайности 20 кг/1 кв. м с теплицы 3*6 метров можно получить 72 тыс. рублей выручки. Две теплицы дадут соответственно и двойную выручку, заключила экономист.

Ранее стало известно, сколько россиян считают отдых на даче идеальным отпуском.