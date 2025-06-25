Академик РАН назвал баланс ключом к развитию энергетики

Доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина, представленный на Петербургском международном экономическом форуме, посвящен не только мировой экономике и энергетике, но и общему балансу факторов, влияющих на развитие человечества. Об этом в программе «День. Главное» на РБК рассказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

В рамках передачи участники обсудили текущую трансформацию мировой энергетики. Широв согласился с мнением Сечина в докладе о том, что экономика и энергетика находятся на перепутье.

«Мы видим регионализацию и фрагментацию мировой экономики. И, на мой взгляд, одна из ключевых идей этого доклада — это то, что для выбора направления развития экономики и энергетики нужен определенный баланс, который базируется на критериях безопасности и энергокомфортности, одним словом, устойчивого экономического развития как для развитых, так и для развивающихся стран», — отметил он.

По его словам, сегодня этот баланс отсутствует, поскольку экологическая повестка иногда подавляет экономическую, и наоборот.

Широв подчеркнул необходимость разумного баланса между традиционными источниками энергии, такими как газ и нефть, и возобновляемыми источниками.

«Мы не говорим о том, что нужно идти в сторону исключительно ископаемого топлива или исключительно возобновляемых источников энергии. Критерием является уровень экономического развития. Мы не должны сделать так, чтобы капиталоемкость новых энергетических проектов стала такой высокой, чтобы она задавила всю экономическую активность в нашей стране. И об этом тоже говорится в докладе», — сказал он.

Говоря о росте потребления энергии, эксперт отметил, что новые технологии, включая цифровые, более энергоемкие, чем многие традиционные.

В докладе Сечина также затронута тема действий США, которые, по мнению Широва, свидетельствуют о признании невозможности возврата к прежней модели мироустройства.

«Прежней модели не только доминирования США и Запада в экономической модели мировой, но и в технологической модели», — уточнил он.

Эксперт добавил, что действия США в сфере торговых войн и попытки ограничить дефицит бюджета направлены на создание новой колеи мировой экономики для повышения своей конкурентоспособности.

«Это говорит о том, что и другим крупным странам, таким как Россия, необходимо формировать эту новую повестку и противостоять попыткам перестроить мир в интересах развитых стран», — заключил эксперт.