Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки

Сбер представил обновленного AI-ассистента для ускорения процесса разработки программного обеспечения GigaCode 2.0, сообщил в рамках технологической конференции GigaConf старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

«Наш AI-ассистент уже успешно зарекомендовал себя в предыдущей версии. Теперь мы его значительно улучшили. GigaCode 2.0 предоставляет бизнесу инструмент, который не только ускорит разработку ПО, но и сократит время вывода продуктов на рынок», — сказал Белевцев.

Он отметил, что в новой версии производительность увеличилась в 4 раза, позволяя генерировать до 40 подсказок в секунду. Также усовершенствованные модели лучше учитывают контекст кода.

В новой версии также значительно улучшено качество ответов по бенчмарку международного стандарта LiveCodeBench, оценивающего точность и применимость сгенерированного кода, с 28 до 65%.

Белевцев добавил, что на платформе для работы с кодом GitVerse плагин GigaCode установили более 45 тыс. раз, а ежемесячно им пользуются около 25 тыс. активных пользователей.