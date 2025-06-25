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В GigaChat появилась функция рассуждений с доступом к актуальным данным

Андрей Белевцев: GigaChat выходит на новый уровень
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Пресс-служба Сбера

Бизнес-клиентам on-premise в GigaChat стала доступна функция рассуждений с доступом к актуальным данным, сообщил в рамках технологической конференции GigaConf старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

«GigaChat выходит на новый уровень — теперь модель способна рассуждать и объяснять свои выводы. Это значит, что наши клиенты смогут не только получать точные ответы, но и понимать ход мыслей системы, прослеживая логику ее решений», — сказал Белевцев.

Он отметил, что при активации рассуждений система анализирует текстовым запрос, определяет оптимальный способ обработки и автоматически подключает нужный режим.

Белевцев уточнил, что в июле функция рассуждений будет доступна всем пользователям GigaChat.

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