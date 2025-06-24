Совкомбанк поучаствует в синдицированном кредите для РЖД

Совкомбанк на ПМЭФ расширил сотрудничество с РЖД

Совкомбанк стал одним из первоначальных кредиторов в рамках синдицированного кредита для ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Соглашение об этом заключили на Петербургском международном экономическом форуме. В сделке приняли участие 12 российских банков. Как уточнили в Совкомбанке, это первый публичный синдицированный кредит на российском рынке с 2022 года с участием такого количества банков.

Отмечается, что общая сумма сделки достигла 19 млрд рублей, срок погашения — три года. Средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы и текущую деятельность компании.

Как подчеркнул заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, банк рад поучаствовать в кредитовании одного из своих ключевых клиентов.

«Эта сделка демонстрирует, что рынок синдицированного кредитования восстановляется после периода адаптации к новым условиям», — отметил он.

Автухов объяснил, что новая модель синдицированного кредитования предполагает привлечение средств от широкого пула российских банков.

«Для Совкомбанка участие в данной сделке – продолжение реализации стратегии развития сотрудничества с ОАО «РЖД», а также подтверждение намерений быть ключевым игроком на вновь формирующемся рынке синдицированного кредитования», — добавил он.