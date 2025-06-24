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В Коврове школьника ударило током в лесу

Во Владимирской области подросток получил удар током, гуляя в лесу
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СУ СК России по Владимирской области

В Ковровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка в лесу, мальчика ударило током, его не спасли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 22 июня в лесу около деревни Ельниково. 12-летний мальчик во время прогулки дотронулся до провода, свисавшего со столба электропередачи. Конструкция находилась в полутора метрах от земли.

Подростка ударило током, спасти его не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются. По данным местных СМИ, мальчик был не один, он гулял по лесу вместе с бабушкой.

До этого в Томской области ребенок схватился за оголенный провод и получил удар током. Пятилетняя девочка находилась на веранде дома и схватилась за оголенный провод. Ребенок получил удар током, на место прибыли медики. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Красноярском крае ребенка ударило током во дворе, мальчика не спасли.

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