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Атомную электрогенерацию назвали важной в вопросах развития энергетики Индии

Панда Прасад: атомная программа Индии отражает приверженность энергобезопасности
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Depositphotos

В перспективах развития энергетики Индии атомная электрогенерация играет значимую роль, заявил исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад.

«Газ, ВИЭ, поддерживаемые системами накопления энергии и надежной сетью электропередач, а также атомная энергетика будут играть ключевую роль. Смелая атомная программа Индии, включающая малые модульные реакторы, отражает ее приверженность долгосрочной энергетической безопасности и декарбонизации», — сказал он.

Также министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов добавил, что Узбекистан и Россия планируют построить 2 блока по 55 мегаватт каждый и 2 блока реакторов типа ВВР.

Он добавил, что в Узбекистане устанавливаются электростанции, где сжигается газ и развивается гидроэнергетика.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» заявил о возрастающем в мире интересе к атомной электрогенерации и росту инвестиций в этой сфере.

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