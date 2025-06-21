Сбер назвали опорным банком для туризма

Сбер является опорным банком для туризма, заявил зампред правления Сбера Анатолий Попов в интервью «Эксперту» на ПМЭФ.

«В рамках 141 постановления правительства Сбер одобрил 66 заявок на сумму 174 млрд рублей на строительство гостиниц. Северный Кавказ, Байкал, Черноморское побережье и Камчатка имеют большой туристический потенциал», — сказал он.

Также Попов отметил, что Сбер реализовал около 500 концессий в отраслях ЖКХ, теплоэнергетики, социальной сферы.

«Субъекты РФ научились работать с этим инструментом. Сбер сделал коробочные продукты ГЧП по ключевым направлениям, чтобы их рассмотрение регионами занимало наименьшее время», — сказал он.

Кроме того, Попов назвал сигналы, говорящие о будущем смягчении ДКП.

«Снижение ставок по розничным депозитам, банки перестали фондироваться в Центробанке, так как это стало дороже привлечения средств с рынка. Июльская политика регулятора даст правильный индикатор, насколько быстрым будет это смягчение. Мы видим интерес со стороны наших клиентов на финансирование новых проектов в осени, когда макроэкономический тренд будет четко обозначен», — сказал он.

По его словам, текущий разворот ДКП играет в плюс не только банкам, но и корпоративным клиентам.

«Нашим клиентам будет проще обслуживать свою задолженность, банку нужно будет делать меньше реструктуризаций. В конечном итоге если у наших клиентов будет все в порядке, то и у Сбера будет все хорошо», — заключил Попов.