Глава «Роснефти» усомнился в ожидаемом эффекте на климат от внедрения ВИЭ

С научной точки зрения масштабное внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не окажет ожидаемого эффекта на климат, заявил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на ПМЭФ.

Он отметил, что концепция «чистого нуля» построена на предположении разрушения климата из-за роста концентрации углекислого газа, но недавние исследования ученых подтвердили выводы Нобелевского лауреата Джона Клаузера о доминирующем влиянии облаков на климатические процессы.

«Даже незначительное снижение облачности на высоте менее 2000 метров может на несколько процентов увеличить нагрев поверхности Земли солнечными лучами. Этот эффект в несколько раз превышает то влияние, которое могло бы оказать на климат удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что развитие ВИЭ должно происходить с опорой на проверенные временем традиционные источники энергии. Также Сечин отметил, что исторически энергопереход всегда был результатом роста межтопливной конкуренции, а уголь остается крупнейшим источником электроэнергии в мире и вторым крупнейшим источником энергии с долей 25% в мировом энергобалансе.

«Мировой спрос на этот вид топлива в прошлом году поставил новый рекорд в 8,8 млрд тонн, а международные агентства в очередной раз были вынуждены пересмотреть ожидания по пику спроса на него», — заявил Сечин.