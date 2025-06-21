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В Сбере считают ИИ основой технологического лидерства и суверенитета России

Кирилл Меньшов: быстрое развитие ИИ-технологий рождает спрос на данные и кадры
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Пресс-служба Сбера

Генеративный искусственный интеллект играет ключевую роль в обеспечении технологического лидерства и суверенитета России, заявил на ежегодном ИТ-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

При этом он отметил, что дальнейшее распространение технологии требует решения ряда вызовов, среди которых вопросы доступности данных и нехватка квалифицированных кадров.

«Необходимо разработать механизмы безопасного обмена данными между компаниями и государственными структурами, способствующие формированию универсальных наборов данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Важным шагом станет принятие национальных стандартов для анонимизации, обезличивания и синтеза данных, обеспечивающих надежную защиту личной информации граждан», — сказал Меньшов.

Для решения проблемы кадром он считает необходимым включать основы ИИ в образовательную программу вузов.

«Очевидно, что через пару лет владение ИИ-технологиями станет одним из ключевых критериев при приеме на работу, аналогично владению компьютером. Современные студенты должны начинать подготовку к этому новому этапу уже сегодня», — заключил старший вице-президент Сбербанка.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев заявил, что практическое применение квантовых технологий без искусственного интеллекта (ИИ) не будет достигнуто — генеративный ИИ может ускорить решение задач по материаловедению и поиску алгоритмов коррекции ошибок.

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