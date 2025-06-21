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В Санкт-Петербурге обсудили новый облик мировой энергетики

Игорь Сечин открыл работу энергетической панели
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

На ПМЭФ стартовала работа энергетической панели. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Открыл работу мероприятия глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он представил доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

В беседе приняли участие председатель совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, исполнительный вице-президент Республики Венесуэла Делси Родригес, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, главный исполнительный директор Pertamina Симон Алойсиус Мантири, президент Schlumberger в Азии Шериф Шохди, Модератором энергетической панели ПМЭФ выступил американский журналист и ведущий телеканала RT Рик Санчес.

Также участниками мероприятия стали академик Российской академии наук Александр Дынкин, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака и президент компании ГК «ТОФС» Давид Гаджимирзаев. Кроме того, к работе панели подключились представители органов власти, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.

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ПМЭФ – 2025
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