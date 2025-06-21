«Авито» и Росмолодежь подписали соглашение о развитии молодежного предпринимательства

«Авито» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) заключили соглашение о стратегическом партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали управляющий директор «Авито» Влад Федулов и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Отмечается, что сотрудничество будет направлено на создание условий для развития молодежного предпринимательства, популяризацию бизнес-мышления как формы самореализации и повышение цифровых компетенций молодых граждан России.

В рамках соглашения уже в 2025 году планируется запуск образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства. Также участники намерены проводить совместные форумы, конференции, конкурсы и выставки, посвященные малому бизнесу, электронной коммерции и информационным технологиям. Эти инициативы призваны расширить возможности для молодежи в области предпринимательства.

Федулов отметил, что малый и средний бизнес активно использует платформу.

«Наши инструменты позволяют запустить свое дело в любой точке страны — от мегаполисов до малых городов и поселков. Мы предоставляем доступ к более 72 млн пользователей и предлагаем широкий набор сервисов, включая удобную систему верификации бизнеса, подключение CRM и аналитику», — сказал он.

По мнению Федулова, сотрудничество с Росмолодежью позволит вовлекать молодежь в предпринимательство, развивать цифровую экономику и формировать новое поколение создателей.

В свою очередь, Григорий Гуров подчеркнул, что сегодня у молодежи есть множество возможностей для профессиональной самореализации.

«Мы уже отмечаем рост предпринимательской активности. В России 2,7 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет, половина предприятий в прошлом году была создана людьми до 35 лет. Эти результаты стали возможны благодаря системным мерам государственной поддержки, активной работе Минэкономразвития», — отметил он.

По его словам, соглашение с «Авито» расширит возможности для молодых предпринимателей за счет объединения цифровых инструментов платформы и мер государственной поддержки.