Фрадков заявил о необходимости гибких механизмов финансирования спецтеха

Высокотехнологический сектор и сфера двойных технологий требуют адаптивных механизмов финансирования. Об этом заявил председатель ПСБ Петр Фрадков на панельной сессии «Единой России» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, быстроменяющиеся условия требуют от финансовых инструментов соответствия вызовам времени. Он считает, что они должны быть адаптивными и кастомизированными под технологическую специфику в каждом конкретном случае.

«Нельзя быть технологическим лидером, просто потому что так положено. Ситуация меняется, решения в сфере высокотеха принимаются быстро – будь то крупная промышленность или малые предприятия. И быстрая реакция на меняющиеся обстоятельства в части технологического аспекта требует нестандартных механизмов финансирования», — сказал Фрадков.

Он подчеркнул, что необходимо создание фонда фондов, который позволит точечно поддерживать решения с учетом их индивидуальных особенностей: стадии разработки, технологической специфики и конкретной сферы применения.

Глава ПСБ добавил, что для каждой отраслевой технологии нужны сильные партнеры, включая отраслевых.

Он подчеркнул, что банк готов внедрять такие решения и формировать экосистему для спецтеха, отвечающую современным вызовам. По его мнению, это логичный этап развития банка, который имеет обширную экспертизу в работе с ОПК и поддерживает развитие спецтехнологий.

Также Петр Фрадков затронул вопрос использования искусственного интеллекта в технологиях двойного назначения. По его словам, ИИ берет на себя функции сбора информации, анализа и оптимизации, тогда как человек задает рамки использования его возможностей.

«Например, сфера развития беспилотных систем — видимо, человек должен определять рамки использования, правила игры при создании виртуальных полигонов, при виртуальном тестировании этих систем перспективных вооружений, потому что это другая экономика, другая стоимость принятия решений, а в итоге и другие системы финансирования и планирования с учетом индивидуальных особенностей», — заключил глава ПСБ.