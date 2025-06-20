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В России усовершенствуют корпоративное управление в компаниях с государственным участием

«Роснефть» и Росимущество создадут единый подход к корпоративному управлению
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Сергей Коньков/Фотобанк «Росконгресс»

ПАО «НК «Роснефть» и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) заключили на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве, направленное на модернизацию стандартов корпоративного управления в компаниях с госучастием. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

«В рамках соглашения стороны будут вести совместную работу по совершенствованию стандартов и методологической базы корпоративного управления, в том числе анализировать лучшие практики по этому направлению среди компаний с государственным участием», — отмечается в сообщении компании.

Кроме того, в рамках соглашения «Роснефть» и Росимущество скоординируют действия в сфере улучшения цифрового обмена данными при помощи современных IT-решений. Также запланировано проведение различных мероприятий для обмена опытом.

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