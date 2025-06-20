Сбер пока не планирует выводить свои дочерние компании на IPO

В Сбере понимают, насколько велика роль банка в финансовой системе России и как акционеры зависят от выплат дивидендов, причем речь идет не только о частных держателях ценных бумаг, но и о бюджете, рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форму заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов.

По его словам, пока рано говорить о сохранении показателей по выплате дивидендов в новой стратегии Сбера на 3 года. Скворцов пояснил, что это определяется не только возможностями банка, но и внешней ситуацией, макроэкономикой и регулированием.

«Конечно, мы понимаем, что дивиденды все ждут, и когда будем разрабатывать стратегию, будем исходить из желания продолжить этот тренд, но все зависит и от того, какие будут требования по достаточности капитала, какой будет вся российская экономика. Но мы будем стремиться, это точно», — пообещал зампред правления Сбера.

Скворцов отметил, что Центральный банк России и в прошлом году, и в текущем году реализовал несколько инициатив, которые вводят либо дополнительные требования по достаточности капитала, либо увеличивают надбавки больше, чем изначально предполагалось.

«Мы считаем, что нет необходимости менять на этом горизонте стратегии минимальный уровень достаточности капитала. Мы его сохраняем и в этом году, и в следующем планируем оставить. Что касается следующей стратегии, на 2027-2029 годы, то там будем смотреть, какие будут требования, и принимать решения», — пояснил зампред правления Сбера.

Говоря о перспективах вывода на IPO отдельных «дочек» Сбера, Тарас Скворцов отметил, что сейчас этого точно не произойдет.

«В основном вывод компании на рынок имеет мотивацию привлечь дополнительный капитал, но важно учитывать, что сегодня российский фондовый рынок находится под очень большим давлением. Из-за санкций и отсутствия иностранных инвесторов очень высокие результаты Сбера не трансформируются в капитализацию в достаточной степени. В такой ситуации выводить активы на рынок — значит продавать их дешево, а это не имеет смысла», — заключил он.